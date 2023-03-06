تفاصيل رحلات الأقصر وأسوان.. اعرف موعد انطلاق الفوج السادس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق الفوج الـ16 من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، وتم فتح باب الاشتراك «تسجيل وتسديد».

وكشفت الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، تفاصيل رحلات الأقصر وأسوان المقدمة من وزارة الشباب حيث يتم تنفيذ الفوج السادس عشر خلال الفترة من 10 – 17 مارس الجاري.

رحلات الأقصر وأسوان

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الفوج السادس من رحلات الأقصر وأسوان.

ويمكن الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة من خلال الضغط هــنا.

كما تم إضافة خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

شروط الاشتراك في رحلات الأقصر وأسوان

وجاءت شروط الاشتراك في رحلات الأقصر وأسوان، كالتالي:

- أن يكون السن من 18 – 40 سنة.

- قيمة الاشتراك للذهاب إلى الأقصر وأسوان ضمن الفوج السادس عشر تبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً للفرد

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر

- لا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة

- يكون التجمع للذهاب إلى الأقصر وأسوان، بالقطار يوم الجمعة الموافق 10 مارس الجاري، من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

- ويتضمن البرنامج وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة، زيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية وتضم: «الصوت والضوء بالكرنك، متحف النوبة، معابد البر الشرقي، جزيرة الموز ، السد العالي، متحف النيل، معبد فيلة، معابد البر الغربي، جزيرة النباتات، البيت النوبي، وجولات حرة»