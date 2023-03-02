أهالي الأقصر يحتفلون بمولد أبوالحجاج.. حلقات ذكر ومدح وقرآن كريم

مولد سيدي أبو الحجاج الأقصري من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها أهالي الأقصر، حيث يُقبل المواطنون من مختلف المحافظات لحضور تلك الاحتفالات اليوم داخل الساحة والمسجد بمشاركة المئات من أهالي المحافظة، التي تستمر حتى الأحد المقبل.

احتفالات سيدي أبو الحجاج الأقصري

وأوضح الشريف حسن، من الأسرة الحجاجية المنظمة للاحتفالات، أن الاحتفالات بالذكرى السنوية لمولد العارف بالله قطب دائرة الأفلاك، سيدي أبو الحجاج الأقصري، تستمر على مدار 5 أيام، وتتضمن إقامة حلقات الذكر والمديح، وقراءة القرآن، وإقامة ذكر «الدايم»، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وأشار «حسن» إلى أن أهالي الأقصر ينتظرون احتفالات المولد من العام للعام، حيث يعتبر هو من أكبر الاحتفالات السنوية في المحافظة، مؤكدا أن الاحتفالات منذ كورونا اقتصرت على إقامة حلقات الذكر والمديح داخل المسجد، وإقامة حلقات التحطيب والمرماح، فيما ألغيت احتفالات الدورة التي كانت تطوف شوارع المحافظة.

ولم تقتصر المشاركة في احتفالات المولد على الرجال فقط، ولكن هناك مشاركة مميزة من العنصر النسائي، حيث وزعت السيدات اليوم الحلوى والهدايا على الحاضرين، وإنشاد الأناشيد الدينية وإطلاق الزغاريد، وأيضا المشاركة في إعداد موائد العشاء للحاضرين.

يشار إلى أن سيدي أبو الحجاج الأقصري، هو أحد أولياء الله الصالحين، وفد إلى الأقصر في القرن السادس الهجري، قادما من بغداد، حيث كان يعمل قاضي القضاة، وبنى مسجدا على أطلال كنيسة قديمة متهدمة داخل معبد الأقصر، واتخذ من أعمدة المعبد جدرانا للمسجد.