الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي يجري جولة انتخابية بجريدتي الجمهورية وروز اليوسف

أجرى الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، اليوم، جولة انتخابة بعدد من المؤسسات الصحفية، في إطار التعرف على مطالب الزملاء الصحفيين، قبل انعقاد الجمعية العمومية المقررة 17 مارس الجاري.

في البداية توجه «عبد الراضي» إلى مبنى جريدة الجمهورية، إذ تفقد المبنى العريق، حيث كان في استقباله الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات رئيس تحرير المساء وبوابة الجمهورية، والكاتب الصحفي محمد الأبنودي رئيس تحرير عقيدتي، وعدد من قادة المؤسسة والزملاء الصحفيين، الذين عبروا عن خالص مشاعرهم الإخوية تجاهه، مؤكدين دعمه خلال السباق الانتخابي، بعد أن تقديمه شرحا تفصيليا لبرنامجه.

وبعد أن أنهى جولته بمبنى جريدة الجمهورية، توجه لزيارة مؤسسة روز اليوسف، إذ استقبله العاملين بها بصدر رحب، معربين عن فرحتهم التشجيعية تجاه قرار الكاتب بالترشح لعضوية مجلس النقابة.

وقال الكاتب سامي عبدالراضي خلال لقائه العاملين بمؤسسة روز اليوسف: «أتعهد أن أكون لكم الأخ الذي تفخرون به»

وكان الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، أعلن في وقت سابق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن.