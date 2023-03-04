الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي يجري جولة انتخابية بجريدة الأخبار

يواصل الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، جولاته الانتخابية بالجرائد والصحف بمختلف أنواعها.

جولة بجريدة الأخبار

وأجرى «عبد الراضي»، صباح اليوم جولة انتخابية بمبنى جريدة الأخبار، واستمع خلالها لكافة مشكلات العاملين بها، وتعهد ببذل قصارى جهده لإزالة كافة العقبات التي تواجههم حال فوزه بانتخابات النقابة وحصوله على مقعد العضوية بها.

انتخابات نقابة الصحفيين

ودعا الكاتب الصحفي، كافة العاملين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، والتعبير عن آرائهم بكل حرية وانتخاب من يروه الأمثل لتمثيلهم بالنقابة.

من جانبهم، أعرب العاملون بالمؤسسة عن خالص تقديرهم للكاتب سامي عبد الراضي، متعهدين إياه بالاحتشاد لصالحه أمام صناديق الاقتراع بانتخابات النقابة المقر عقدها يوم الجمعة الموافق 17 مارس بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد.

سامي عبد الراضي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

وكان الكاتب سامي عبد الراضي، قد أعلن في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، طارحا برنامجه الانتخابي بشكل مفصل وداعيا أعضاء الجمعية العمومية بتأييده.