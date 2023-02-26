الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي يجري جولة انتخابية بجريدتي الشروق والبوابة

أجرى الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين بانتخابات النقابة 2023، اليوم الأحد، جولة انتخابية بجريدتي الشروق والبوابة.

بدأ الكاتب الصحفي جولته بجريدة الشروق، والتي لقى فيها ترحيبا كبيرا من قبل كافة الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، اللذين أعربوا عن خالص حبهم وتأييدهم الكبير لقرار ترشحه بانتخابات نقابة الصحفيين.

وأعرب الكاتب الصحفي، عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين بالمؤسسة اللذين استقبلوه استقبالا حارا، قائلا: «أشكركم جمعيا على مشاعركم الطيبة تجاهي، وأتعهد أن أكون لكم الأخ الذي وضعتموه في محل نظركم».

جولة سامي عبد الراضي في البوابة نيوز

كما أجرى جولة بجريدة البوابة نيوز، حيث استقبلته الدكتورة داليا علي رئيس تحرير الجريدة، والتي أعربت عن خالص تأييدها وتأييد العاملين فيها لقرار ترشحه، معلنين تضامنهم معه خلال الانتخابات المقرر عقدها خلال مارس المقبل.

وأعرب سامي عبدالراضي عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين بالجريدة؛ لما لقاه منهم من ترحيب بالغ وأجواء حفاوة طيبة، قائلًا: «أتعهد أمامكم جميعا بأن أكون أخا لكم قبل أن أكون عضو مجلس نقابة، وأن أبذل قصارى جهدي للمحافظة على مهنية الصحافة والعودة بها لسابق عصرها».

وكان الكاتب سامي عبدالراضي قد أعلن خلال وقت سابق عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.