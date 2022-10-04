سامي عبد الراضي: الدولة قضت على بيروقراطية الصناعة وفتحت أبوابها للاستثمار

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، إن ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الطويلة، مثّل ضغوطا و«صداع» من المنظمات الحقوقية بالخارج على الدولة، وقرارات هامة مثل العفو الرئاسي الذي أطلقه الرئيس السيسي أسكتت هذه الألسنة، مشيدًا بإجراءات الدمج التي حظى بها المفرج عنهم، خاصة وأن معظمهم من الشباب من أعمار 30 وحتى 40 عامًا.

قطاع الصناعة يعمل بصور متوازية بالعديد من الملفات

كما تطرق «عبد الراضي»، في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، إلى الحديث عن قطاع الصناعة بمصر الذي يعتمد على العمل بصورة متوازية بأكثر من ملف، مشيدًا بالمجهود والفكر المبذول بهذه الملفات، قائلًا: «ملف مثل الاستثمار والصناعة استطاعت الجهود المبذولة القضاء على المعوقات القديمة والبيروقراطية، التي كانت تقتضي إنهاء الإجراءات مرورًا بـ13 أو 14 منفذًا، وإستبدالها بـ الشباك الواحد».

وأشاد مدير تحرير جريدة «الوطن»، بخطط الدولة المصرية في التعرف على رؤية رجال الأعمال في تطوير الصناعة، مؤكدًا أن لقاء رئيس الوزراء المصري مع 25 من رجال الأعمال الكويتيين بعث برسالة طمأنة لهم بأن العمل بمصر لن يتضمن أي معوقات وأن مصر باب آمن للاستثمار.

عبد الراضي يوجه باصطحاب الأطفال لمتاحف الجيش

في سياق آخر، ناشد عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، الأسر المصرية بضرورة اصطحاب أطفالها لمشاهدة متاحف القوات المسلحة التي ستفتح أبوابها بالمجان أمام المواطنين الخميس المقبل، مشددًا على أهمية أن يتعرف النشء على الملحمة العسكرية التي قدمتها مصر بحرب أكتوبر المجيدة.

وشدد على دور المبادرات التي تقوم بها الدولة في حماية الأطفال من بعض البرامج التي تؤثر عليهم بالسلب مثل «تيك توك»، التي تبث العديد من المفاهيم المغايرة لعادتنا الشرقية، إضافة إلى دورها في تعزيز الوطنية لديهم، وهو ما كانت تقوم به الدولة على مدار تاريخها من خلال إنتاجها لبرامج أطفال هادفة كبرنامج «أبلة فضيلة».

وأشار مدير تحرير الوطن إلى قيام بعض الشركات المنتجة لأفلام كرتون بتغير محتواها الذي كان يتضمن أفكارًا شاذة؛ استجابة لحملات المقاطعة التي قام بها الأفراد على مستوى جميع الدول العربية.