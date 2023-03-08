تطوير منظومة النظافة بالإسكندرية.. معدات حديثة وسيارات نفايات (صور)

تشهد محافظة الإسكندرية طفرة في مجال النظافة العامة بمختلف الشوارع ومناطق الإسكندرية، وذلك في ظل الخطة التي وضعتها من أجل النظافة العامة للشوارع والميادين، بجانب عمليات التطوير الدائم للمحافظة على شوارع بالأحياء للحفاظ على النظافة وبلا مشاكل بيئية من خلال خريطة للنهوض بقطاع النظافة في الإسكندرية.

13 سيارة لجمع المخلفات الصلبة تدخل الخدمة

وأعلنت الشركة المنوط بها أعمال النظافة العامة داخل محافظة الإسكندرية، استقبال دفعة جديدة من السيارات المكبس المرسيدس الحديثة وتقدر الدفعة الجديد بعدد 13 سيارة وهي مخصصة لجمع المخلفات الصلبة غير الخطرة.

سيارات المخلفات الخطرة

كما أعلنت الشركة عن معدات حديثة لتطوير منظومة النظافة وجرى استقبال 4 سيارات چامبو 8000 مجهزة ومخصصة لجمع ونقل المخلفات الطبية الخطرة من داخل المنشآت الطبية المختلفة، وهو ما أكده أحمد شحاتة رئيس المركز الإعلامي للشركة، أنه سيتم ضم هذه السيارات إلى الخدمة عقب انتهاء التراخيص والتجهيزات الخاصة بها.

بيئة صحية

وصرح حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لـ«الوطن»، بأن هذه الدفعة الحديثة من السيارات جرى التعاقد عليها وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والمحافظة بشأن رفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي الثغر بكل المناطق وحتى تحقق الشركة طموحات المواطن السكندرى التى هى هدفنا الرئيسى أن تصبح البيئة فى الإسكندرية صحية ونظيفة.