محافظ الإسكندرية: منظومة النظافة تطورت بنسبة 70%

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مدينة الإسكندرية نموذجاً يُحتذى به في منظومة النظافة على مستوى المحافظات.

تطور منظومة النظافة في الإسكندرية

واضاف الشريف، خلال اجتماعه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تعمل بشكل مستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.

وأضاف أننا أصبحنا نسير بشكل أفضل ووصلنا لنسبة 65% إلي 70% في منظومة النظافة وخاصة في ظل استقبال الإسكندرية لعدد كبير من زائريها خلال موسم الصيف. مؤكدا أنه يتابع عن كثب نبض الشارع السكندري ومستوى رضاهم عن منظومة النظافة.

إعادة هيكلة في شركة نهضة مصر بالإسكندرية

من جانبه؛ أعطي حسام الدين إمام، رئيس شركة نهضة مصر، نبذة سريعة عن مراحل تأسيس الشركة، لافتاً إلى أنها تعد إحدي الشركات الوطنية التي تم إنشائها.

وأكد أن الشركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي رفع مستوى النظافة بالإسكندرية في إطار التوجيهات القيادة السياسية.

وأشار أن الشركة أتخذت عدة آليات لرفع كفاءة العمل بها من خلال تدعيم نظام العمل بالشركة، لافتاً إلى أنه تم إعادة الهيكلة داخل الشركة، ورفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال عقد دورات تدريبية لهم، ذلك بالإضافة إلى زيادة دوريات العمل بالشركة لتصل إلي ثلاث دوريات يومياً مع تكثيف العمل بالنسبة للدوريات المسائية للحفاظ علي السيولة المرورية، وكذلك العمل على زيادة أعداد العمال بالشركة وضخ معدات جديدة.

ووجه رئيس الشركة بعمل جروب مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسرعة التواصل بين الجانبين فيما يخص بمشاكل النظافة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة أبرز القضايا وأهم التحديات بملفات الصحة والنظافة بالمحافظة، وبحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وحسام الدين إمام محافظ الدقهلية الأسبق ونائب رئيس شركة المقاولون العرب ورئيس شركة نهضة مصر، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، والدكتور عناني إسماعيل مدير هيئة التأمين الصحي قطاع الإسكندرية وغرب الدلتا، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.