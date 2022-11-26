وظائف خالية في الإسكندرية للسائقين وعمال النظافة.. 6 مميزات

أعلنت شركة نهضة مصر بالإسكندرية، عن مجموعة من الوظائف الخالية بالتزامن مع بدء تفعيل المنظومة الجديدة للنظافة التي تأتي بالتنسيق مع النواب، ضمن مبادرة تشغيل الشباب، وتنوعت فرص العمل ما بين سائقين سيارات وتروسيكلات وعمال نظافة.

وبحسب بيان شركة نهضة مصر في الإسكندرية، فإن فرص العمل المتاحة لديها تتمثل في الآتي:

وظائف شركة نهضة مصر في الإسكندرية

- سائقين لمن لهم رخصة قيادة درجة أولى وثانية.

- سائقين تروسيكلات لمن لهم رخصة قيادة درجة بخارية.

- عمال نظافة.

مميزات الوظائف الخالية في الإسكندرية

- تأمين صحي واجتماعي.

- تأمين على الحياة.

- مرتبات شهري ثابت.

-حوافز وبدلات.

- 8 ساعات عمل.

- إجازة أسبوعية.

أماكن العمل في الإسكندرية

وعن أماكن العمل لتلك الوظائف الخالية في الإسكندرية، فأكدت الشركة مسؤوليتها عن أعمال النظافة العامة بعموم المحافظة من أبوقير شرقا حتى برج العرب غربا.

التقديم للوظائف الخالية في الإسكندرية

يمكن التقديم يدويا في مقر الشركة في الإسكندرية، الكائن في 5 شارع طليبة طريق القباري السريع خلف الموقف الجديد بإدارة التوظيف بالموارد البشرية.