«التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار قليوب

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حصول أسرة كل متوفي بسبب حادث قطار قليوب على 100 ألف جنيه، وبالنسبة للمصابين فأنه في حالة العجز الكلي يجرى التعامل معه مثل حالة الوفاة، إذ يحصل على 100 ألف جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن حادث قطار قليوب الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن سقوط عدد من حالات الوفاة وعدد من الإصابات خرج بعضها من المستشفى بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية.

سرعة التعامل مع تداعيات الحادث

ووجهت التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر في الأرواح ومساعدة الأسر.

شمول أسر الضحايا بكل أنواع الرعاية

كما وجهت الوزارة، بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.