محافظ القليوبية يتفقد موقع حادث قطار قليوب.. فصل العربات لإعادة الحركة

قامت الأجهزة المختصة بمحافظة القليوبية، منذ قليل، بفصل عربات قطار قليوب عن العربة الأولى التي خرجت عن القضبان لعودة الحركة لطبيعتها، وجار إزالة العربة الخارجة عن القضبان بسبب تصادمها بالرصيف.

رفع حالة الطوارئ

وانتقل محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة، وعدد من المسؤولين، إلى موقع حادث تصادم قطار رقم 557 منوف برصيف محطة قليوب، للوقوف على آخر التطورات والمستجدات، ووجه برفع حالة الطوارئ داخل المحافظة.

نقل المصابين للمستشفى

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 21 آخرون بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم تقديم الرعاية الصحية وعمل الإسعافات الأولية لهم، حيث تلقى العلاج 16 حالة في مستشفى قليوب، والباقي في مستشفى القناطر ومستشفى ناصر بشبرا، وفق آخر حصر أجرته مديرية الصحة بالقليوبية.

أسماء بعض المصابين

وأوضح وكيل الوزارة لـ«الوطن»، أن أسماء بعض المصابين في حادث قطار منوف، هم محمد علي إبراهيم، وخالد سيد عبدالعظيم، ومصطفى محمود محمد، مقيمون بمدينة قليوب، ومحمود عبدالحليم الشنوفي، وشريف صلاح عبد المؤمن، وسامي فوزي مصطفى، مقيمون بمدينة أشمون، وعلاء شوقي داود، وسمير محمد أحمد، وهنا سامي السيد، مقيمون بمدينة منوف، والسيد السيد محمد، مقيم بالقناطر، وإبراهيم علي إبراهيم، مقيم بشلقان، وجرى نقلهم إلى المستشفيات بمدينة قليوب لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بتصادم قطار

وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وهيئة السكة الحديد، تلقى إخطارا بخروج قطار منوف عن القضبان، بعد أن اصطدم بالرصيف في محطة قليوب على طريق القطارات البطيء بمدينة قليوب، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 21 آخرين.