نصائح للمواطنين للحماية من الإصابة بالفيروسات في فترة التقلبات الجوية

تمر البلاد بأجواء من التقلبات الجوية، بين موجة حارة على مدار الأيام الماضية يعقبها انخفاض في درجات الحرارة وفقا بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ويصاب الأشخاص في فترة التقلبات الجوية، بالفيروسات ونزلات البرد المختلفة نظرا لتغير درجات الحرارة وعدم تكيّف الجسم مع التغيير بين يوم وآخر.

نصائح لتجنب الإصابة بالفيروسات

ونشرت وزارة الصحة، بعض الإرشادات التي يجب اتباعها؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات في فترة التقلبات الجوية.

1- لا بد من تدفئة الجسم وعند الخروج يجب ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة.

2- الحرص على عدم التواجد لفترة طويلة في البرد والرياح وتحت تساقط المطر.

3- يجب تحديِد وقت الخروج في الطقس البارد أو الحار واشتداد الرياح، والانتباه للتنبؤات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

4- أن تكون الملابس الخارجية تحمي من الهواء الشديد وسقوك الأمطار.

5- ارتداء غطاء للرأس يغطي الاذنين بالكامل، لمنع تسرب حرارة الجسم من الرأس والوجه والرقبة.

6- ارتداء القفازات والجوارب المُبطّنة والملتصقة بالأصابع بدلاً القفازات العادية، حيث تعمل على امتصاص الرطوبة.

7- تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس البارد.

8- ممارسة الرياضة وتحريك اليدين أو القدمين، لأن ذلك يساعد على تدفُق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدفء.