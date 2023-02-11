أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة زادت حدتها على المدن الساحلية «إدكو ورشيد والمحمودية وكفر الدوار»، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار في البحيرة

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة حالة الطقس، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ.

إجراءات البحيرة لمواجهة الطقس السيئ

كما وجهت نائب محافظ البحيرة، بالجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، مع رفع درجة الاستعداد بمنظومة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة والتنسيق مع الوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياة الشرب.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على اتباع الإجراءات التالية:

- الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات.

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع.

- مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي.

- استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات.