سقوط أمطار غزيرة في مطروح.. ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

ضربت أمطار غزيرة محافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن ومدينة العلمين الجديدة وغزالة والضبعة وجميمة وجلالة وفوكة ورأس الحكمة وسيدي حنيش والجراولة وسملا ومرسى مطروح والنصر والشولحي والمتاني ورأس أبو لهو والزغيرات والنجيلة وبراني وأبو سطيل والفاخري والزويدة وشماس وبقبق وأبوزريبة والسلوم.

طوارئ في مطروح لمواجهة الطقس

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم رفع حالة الطوارئ في محافظة مطروح بجميع المرافق العامة ومجالس المدن المطلة على الساحل الشمالي الغربي للتعامل مع بؤر تجمعات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، وجرى الدفع بسيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات من مجالس المدن، بالإضافة إلى متابعة الطرق الداخلية، لتحقيق السيولة المرورية.

وأضاف محافظ مطروح، أنه تزامنا مع سوء حالة الطقس اليوم، جرى تشكيل غرفة عمليات بإدارة الأزمات بالمحافظة للرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم ومتابعة غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن.

توقف سروح الصيد في مواني مطروح

وأكد نصرالله الفردي، رئيس جمعيه الصيادين بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، على توقف سروح الصيد في جميع المواني بسبب عدم استقرار حالة البحر، وارتفاع الأمواج مع نشاط الرياح وسقوط أمطار، وذلك نتيجة النوة التي تتعرض لها السواحل الشمالية على البحر المتوسط بمحافظة مطروح، وجرى التنبيه على الصيادين بعدم الخروج حفاظا على أرواح المواطنين لحين استقرار حالة الطقس.