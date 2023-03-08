السيطرة على حريق التهم محتويات شقة سكنية بحي شرق أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق هائل التهم محتويات شقة سكنية بمنطقة تقسيم فريال التابع لحي شرق أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق شقة سكنية

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة تقسيم فريال التابعة لحي شرق أسيوط.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط وحدة المباحث، وعبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق، وتبين نشوب الحريق في شقة سكنية بالطابق الأول، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات الشقة بالكامل، قبل امتداده إلى باقي العقار.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.