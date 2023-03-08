«القومي للأجور»: اجتماع بعد رمضان لرفع الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ3000 جنيه

وجَّه عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على القرارات التي أصدرها بخصوص حزمة الرعاية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تؤثر على العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الرئيس متفهم لما يمر به العمال.

رفع «الأدنى للأجور» وفقًا للمتغيرات وحال تحسين الظروف الاقتصادية للشركات

وأوضح حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه تم رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن المجلس القومي للأجور اتفق على رفع الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في يناير الماضي بدون استثناء لأي شركة، مشيرًا إلى أنه من المقترح مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد شهر رمضان ليصل لـ3000 جنيه وفقًا للمتغيرات وحال تحسين الظروف الاقتصادية للشركات.

حمدي: أتوقع حدوث تفاهم بين القطاع الخاص واستجابتهم لرفع «الأدنى للأجور»

وشدد على أن المجلس القومي للأجور يراعي مصالح جميع الأطراف بين العمال وأصحاب الشركات للتوصل لحل وسط يُرضي جميع الأطراف فيما يخص الحد الأدنى للأجور، متوقعًا حدوث تفاهم بين القطاع الخاص واستجابتهم لرفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه تماشيًا مع قرار الرئيس السيسي.