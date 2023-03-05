قناة إكسترا نيوز تبرز عدد «الوطن» بشأن زيادة الأجور والمعاشات

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة extra news، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور والمعاشات، بعنوان «حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات بتكلفة 150 مليار جنيه سنويًا»، وآخر عن مشروعات حياة كريمة بعنوان «حياة كريمة: تنفيذ 1872 مشروعًا باستثمارات 31 مليار جنيه تخدم 1.5 مليون مواطن قناوي».

حرص السيسي على حياة ورفاهية المصريين

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ التوجيه الرئاسي بشأن زيادة الأجور والمعاشات يؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حياة ورفاهية المصريين وراحة بالهم واطمئنانهم، مشيرة إلى أنّ البلد تشهد تطورًا كبيرا في مختلف المجالات، مثل القضاء على قوائم الانتظار والاهتمام بالمستشفيات فضلا عن مشروعات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب.

تدشين مشروعات التنمية في كل الاتجاهات

وأضافت الشوباشي، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تقوم على تدشين مشروعات التنمية في الاتجاهات كافة بنفس الوقت، مشيدة بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره وجهوده في دعم المواطن المصري.