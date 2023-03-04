«طاقة النواب»: قرارات السيسي بزيادة الأجور تهدف لحماية محدودي الدخل

أكد النائب حسام عوض، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات وتوجيهات الرئيس بالعلاوة وزيادة الحوافز يستفيد بها نحو 30 مليون مواطن، بينهم 6 ملايين موظف وأسرهم، ونحو 18 مليون مستفيد من زيادات المعاش الجديدة، إضافة إلى المستفيدين من زيادات أصحاب الكوادر الخاصة في الموازنة العامة وزيادة الحافز.

زيادات في توقيت مناسب

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس وجه بإعداد حزمة من الإجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادر الخاص، اعتباراً من أبريل المقبل، ويزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، مشيرا إلى أن هذه القرارات جاءت في توقيت مناسب لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة أن الموظف هو المتضرر المباشر من أي تحريك في الأسعار.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي استهدف حماية المواطنين من محدودي الدخل بالقرارات الأخيرة، خاصة أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه منذ تولي «السيسي» مسؤولية البلاد تضاف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تتناسب مع مستوى التضخم، وكل القرارات التي يتخذها تهدف لحماية محدودي الدخل.

صرف الزيادات في أبريل

وأشار «عوض الله» إلى أن الرئيس كان حريصا على زيادة مستحقات المستفيدين من تكافل وكرامة لمواجهة أعباء الحياة وحماية محدودي الدخل، موضحا أنه للعام الثاني يتم زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور بداية من شهر أبريل دون انتظار اعتماد الموازنة والصرف في يوليو.