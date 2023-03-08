العريس العراقي بعد زواجه من ابنة دمنهور: «المصرية مش نكدية» (صور)

أسبوع مر على زواج عمر حسين، العريس العراقي بابنة دمنهور «مروة» الطالبة في الفرقة الأخيرة بكلية الحقوق، حيث ذاع صيت فرحهما بشكل كبير بعدما وجه العريس دعوة لكل شخص عراقي يعيش في مصر أن يأتي ليشاركه فرحه، وهو ما حدث بالفعل عبر توافد مجموعة كبيرة من العراقيين المدعومين بمصريين ليشاركوه فرحته، بل وإن أحدهم قد دعاه إلى منزله في الإسكندرية لقضاء أول خروجة لهما.

«الوطن» التقت العريس العراقي وزوجته المصرية خلال زيارتهما لمدينة الإسكندرية، حيث أبدى الاثنان إعجابهما بالإسكندرية والامتنان لذلك الشخص الذي دعاهما إلى منزله في أول «عزومة» لهما بعد الزواج.

قصة حب 4 سنوات

وقال العريس العراقي لـ«الوطن»، إنه سعيد بالزواج من امرأة مصرية، حيث إن قصة حب جمعتهما منذ 4 سنوات، مؤكداً أن الزوجة المصرية مميزة، مستكملا مازحا: «مش نكدية» كما يزعم البعض.

الزوجة المصرية: الجدعنة فاقت توقعي

فيما عبَّرت زوجته مروة عن سعادتها بما بدر من العراقيين والمصريين في فرحهما، لافتة إلى أنها كانت تتوقع «جدعنة المصريين والعراقيين» إلا أن جدعنتهما فاقت توقعها.

جاء ذلك بعدما جمع عرسهما بين العراقيين والمصريين في مكان واحد داخل مدينة دمنهور بالبحيرة، إذ دوَّن العريس منشورا يدعو به كل العراقيين لحضور زفافه على مروة، ابنة دمنهور، خاصة كونه أتى وحده رفقة أسرته.