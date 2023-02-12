أسباب انهيار «رصيفي كورنيش» في الإسكندرية ومطروح.. هل يرتبط بزلزال تركيا؟

6 أيام فقط كانت تفصل بين حدوث انهيار وتشقق أحد أرصفة كورنيش بالإسكندرية بطول 20 مترا، الاثنين الماضي، وواقعة أخرى مشابهة في مطروح، حيث وقع هبوط أرضي أمس السبت، بطول 30 مترا على كورنيش مدينة السلوم، وذلك بالتزامن مع الزلزال الذي ضرب دولتي تركيا وسوريا.

أسباب انهيار رصيف كورنيش الإسكندرية

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، أسباب انهيار رصيف كورنيش الإسكندرية في منطقة سيدي بشر، موضحا أنه نتيجة لارتفاع الأمواج بشكل غير عادي نتيجة موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة، مؤكداً أنه لا صلة نهائية بين الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا وما حدث في الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم إصلاحه وعودة حركة المواطنين بشكل طبيعي عليه.

أسباب انهيار كورنيش مطروح

وعلى ذات خط الساحل الشمالي من سيدي بشر بالإسكندرية إلى السلوم في مطروح، وبعد 6 أيام بالتحديد من زالزال سوريا وتركيا، شهدت مدينة السلوم هبوطا أرضيا في كورنيش السلوم بطول 30 مترا بوسط المدينة، ما ربطه البعض أيضا بالزلازل الذي ضرب الدولتين.

وحسمت وزارة التنمية المحلية الأمر حول سبب انهيار كورنيش مطروح، حيث أرجعته إلى سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة على مدار الـ 12 ساعة الماضية، ما تبعه انهيار الرصيف وسقوط أحد أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.