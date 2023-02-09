فتح كورنيش الإسكندرية بعد إصلاح التشققات.. والمحافظ: زلزال تركيا ليس السبب

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الانتهاء من إصلاح التلفيات التي أحدثتها موجة الطقس السيء، وإصلاح التشققات التي تأثر بها رصيف الكورنيش بمنطقة شاطئ إدوارد خراط بحي المنتزه أول، والتي كانت الأمواج العاتية السبب فيها، وميل السور، نافيًا أي علاقة لزلزال تركيا بما حدث.

وقال «الشريف»، إن أعمال الإصلاح وعودة الشيء لأصله تمت بالتنسيق مع هيئة تعمير الساحل الشمالي، وجهاز حماية الشواطئ، وشركة المقاولون العرب، موضحًا أنه تم تكثيف الأعمال والانتهاء من كافة الإصلاحات خلال 48 ساعة.

بلوكات أمام الشاطىء لمنع عملية النحر

وأشار المحافظ إلى أنه تم عمل بلوكات أمام الشاطىء لمنع عملية النحر به وذلك بشكل مؤقت، وكحل عاجل لحمايته لحين الانتهاء من الحل الدائم الذي يتم تنفيذه.

محافظ الإسكندرية: لا صلة بين زلزال تركيا وسوريا بما حدث

على الصعيد ذاته، أكد المحافظ أنه لا صلة نهائية بين الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا وبين ما حدث في شاطىء الإسكندرية، موضحا أن مشكلة الشاطىء كانت ناتجة عن أرتفاع الأمواج بشكل غير عادي نتيجة موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، والمهندسة عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطيء.