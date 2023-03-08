وزيرة البيئة: مصر تمتلك مشروعات تساعد في الحد من انبعاثات الكربون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، والتي جرى إطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كأول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون الطوعية.

الوزارة تعمل على كيفية إشراك القطاع الخاص

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية الشركة في مساعدة مصر وأفريقيا، لتحقيق دور أكبر في الاستثمار في تقليل الانبعاثات، خاصة مع امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون، في قطاعات النقل والطاقة والمخلفات الصلبة.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الداعم للعمل البيئي في مصر، بتغيير النظرة إلى ملف البيئة والمناخ، ووضعه ضمن أولويات الدولة، مشيرة إلى أنه في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار وإشراك القطاع الخاص أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية على مختلف المستويات من منظور ملف تغير المناخ.

وأضافت أن الوزارة تعمل على كيفية إشراك القطاع الخاص سواء بتنفيذ المشروعات الجاذبة للاستثمار مثل الطاقة المتجددة، وأيضا تشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة للمستقبل، مثل الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية كالاستفادة من المخلفات الزراعية في بناء صناعة واعدة لإنتاج مواد خام، إلى جانب تعزيز دور القطاع البنكي؛ إذ تتعاون وزارة البيئة مع البنك المركزي لبناء قدرات القطاع البنكي في مجال تمويل المناخ والتعريف بالفرق بين مشروعات التخفيف والتكيف.

ولفتت الوزيرة إلى أن دور الحكومة هو رسم خارطة طريق ورؤية لكيفية إشراك القطاع الخاص، وكيفية تنفيذ الوزارات لخطة المساهمات الوطنية المحددة، ومساعدة القطاع البنكي لتحديد فرص تمويل المناخ، وتحقيق النفع للمواطن بمواجهة التحديات البيئية بطرق مبتكرة.

مناقشة آلية اعتماد الشركات العاملة في شهادات الكربون

واستمعت الوزيرة لآخر مستجدات شركة EgyCOP، المتعلقة باستصدار التراخيص وموافقة هيئة الرقابة المالية لأسواق الكربون، وحشد التمويل اللازم؛ إذ تستهدف الشركة البدء في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وعدد من البنوك، والعمل على الانتهاء من دراسة الجدوى اللازمة، لتساهم الشركة في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال الاستثمار في تقليل الانبعاثات والمساهمة في حل المشكلة العالمية من آثار تغير المناخ، ومناقشة آلية اعتماد الشركات العاملة في شهادات الكربون، وتنفيذ جلسات تشاورية تبعا لتوجيهات وزيرة البيئة؛ للتوعية وبناء قدرات في هذا المجال على مستوى الحكومة والقطاع الخاص؛ إذ جرى تنفيذ جلسة تشاورية في فبراير الماضي للقطاعات الحكومية المختلفة، وسيتم تنفيذ جلسة تشاورية للقطاع الخاص.

وسلطت الدكتورة ياسمين فؤاد، الضوء على بعض الخطوات التي تتخذها الوزارة الفترة المقبلة، للترويج لفرص الاستثمار في شهادات الكربون كجزء من الاستثمار في المناخ؛ إذ ستنظم جلسة تشاورية للقطاع الخاص حول سوق الكربون ستضم القطاع الخاص ذا الاستثمارات الضخمة و الشركات الناشئة والقطاع البنكي؛ للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها، وإطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي يعقبها إطلاق منصة إلكترونية ستتيح الفرصة للتعرف على فرص الاستثمار في مصر وقصص النجاح، وفرص مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة.