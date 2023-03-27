حكاية شهيد.. النقيب عمرو صلاح بطل معركة الواحات مات على العهد قبل زفافه

كان صاحب دور بطولي من أجل الدفاع عن وطنه، لم يتردد النقيب عمرو صلاح، عن تلبية أي مأمورية خاصة بل كان يطلب من قياداته أن يكون ضمن الفرق التي تتصدى للإرهاب، وظل النقيب البطل على عهده بمحاربة الإرهابيين حتى استشهد في عملية الواحات يوم 20 أكتوبر عام 2017، خلال مداهمة بؤرة إرهابية.

النقيب عمرو صلاح كان يستعد لزفافه لكنه مات شهيدًا قبل الموعد المحدد للزفاف بـ60 يومًا، كان من بين الشهداء أيضًا العميد امتياز إسحاق والمقدم أحمد فايز، والمقدم أحمد جاد جميل، والمقدم محمد مصيحلي والرائد محمد عبدالفتاح سليمان، والرائد أحمد عبد الباسط، والنقيب كريم فرحات، والنقيب أحمد زيدان، والنقيب إسلام محمد حلمي على مشهور، والنقيب عمرو صلاح عفيفي، والنقيب أحمد أبو شوشة، كما استُشهد رقيب شرطة أنور محمد الدبركي، والمجند بطرس سليمان مسعود «يجسد دوره أحمد صبري» ومجند محمود ناصر رجب ومجند حسن زين العابدين، والمجند عمر فرغلى أحمد.

بطولات وشهادة

تخرج النقيب عمرو صلاح، في كلية الشرطة عام 2012، ثم إلتحق بعد التخرج بإدارة العمليات الخاصة، وشارك في الكثير من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطين في أحداث عنف وإرهاب، وحصل على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية ليظل إحدى دروع الوطن قبل استشهاده.

آخر ظهور لوالد الشهيد

وفي آخر ظهور لوالد الشهيد عمر وصلاح، عقب عرض مسلسل «الاختيار» الذى ظهر فيها أحد الفنانين وهو يجسد دور الشهيد شاهد المعركة التي استشهد فيها نجله ليستعيد مشاعر الحزن مرة أخرى على فقدان ابنه وكأنه يراه أمامه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة معلقًا على المشهد: «هو وزمايله في الجنة إن شاء الله، العالم كله شاف قد إيه ضحوا بأرواحهم ووقفوا أبطال لحد آخر نقطة دم».