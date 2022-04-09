النقيب عمرو صلاح.. استشهد قبل شهرين من زفافه في عملية الواحات البحرية

ولد الشهيد النقيب «عمرو صلاح»، في محافظة القاهرة، وتخرج فى كلية الشرطة عام 2012، ثم التحق بإدارة العمليات الخاصة.

شارك في العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطة في أحداث عنف، بعد حصوله على العديد من الدورات القتالية ودورات الرماية واللياقة البدنية ليظل أحد دروع الوطن قبل استشهاده.

استشهاد النقيب عمرو صلاح قبل شهرين من زفافه

استشهد البطل يوم 20 أكتوبر عام 2017، خلال مداهمة بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية بطريق الواحات، بعد تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وتلك العناصر الإرهابية، وكان يستعد لزفافه وقت استشهاده، حيث تقرر إقامة حفل الزفاف بعد شهرين إلا أنه استشهد خلال تلك المداهمة وسط حالة من الحزن بين أسرته وزملائه ليزف الشهيد عريسا للجنة.

حادث الواحات وقع يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء، وصل إلى 35 كم.

وأعلنت وزارة الداخلية، وقتها عن استشهاد 16 من رجال الشرطة منهم 11 ضابطًا، وأصيب 13 آخرين، وسقط 15 من التنظيم الإرهابي ما بين قتيل وجريح كما استُشهد رقيب شرطة أنور محمد الدبركى، والمجند بطرس سليمان مسعود ومجند محمود ناصر رجب ومجند حسن زين العابدين، والمجند عمر فرغلي أحمد.

وأصدرت المحكمة العسكرية منتصف نوفمبر 2019 حكمها على المتهمين في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والتي اشتهرت باسم الواحات البحرية، حيث عاقبت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري «ليبي الجنسية»، حضوريا بالإعدام شنقاً.