موعد صرف معاشات إبريل 2023.. تمنح لـ11 مليون مواطن بزيادة 15%

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات إبريل 2023، لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، مشيرة إلى أنه سيتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالتزامن مع معاشات شهر إبريل 2023، بدءً من يوم السبت الموافق1 أبريل القادم 2023 .

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه يمكن صرف معاشات شهر ابريل 2023 من أي ماكينة صرف آلي تابعة للبنوك أو مكاتب البريد، أو أي منفذ من منافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

موعد صرف معاشات إبريل 2023

وتزامنا مع تحديد موعد صرف معاشات إبريل 2023، أوضحت التأمينات أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل القادم 2023، ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

14 مليار جنيه تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه عن أشهر إبريل ومايو ويونية.

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ما يقرب من 4 أشهر، قد وجه صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها بالتزامن مع معاش شهر نوفمبر 2022، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية باستمرار

ومن جانبه أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن معاشات شهر إبريل 2023، ستكون متاحة بكل فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية باستمرار للتسهيل على أصحاب المعاشات، كما يتم توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري».