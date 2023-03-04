القومية للتأمين الاجتماعي: 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات بحد أقصى 1635 جنيها

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الخميس الماضي إجراءات متكاملة لدعم أصحاب المعاشات والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن المعاشات تزيد في شهر يوليو من كل عام، لكن نتيجة للظروف الاقتصادية والأزمة العالمية، قرر الرئيس بتبكير زيادة المعاشات من خلال صرف المعاشات في شهر أبريل، بدلاً من شهر يوليو بنسبة زيادة تصل لـ15%، وهذه النسبة الأعلى التي يسمح بها القانون.

وطمأن «عوض» أصحاب المعاشات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، بأن صرف الزيادة سيحدث في بداية شهر أبريل، معقبًا: «كل مواطن هيلاقي في الشهر الجديد معاشه زائد بنسبة 15%»، لافتا إلى أن هناك 11 مليون مواطن مستفيد من زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، بتكلفة تقدر بـ55 مليار جنيه سنويًا.

وأتمّ، بأن الهيئة القومية للتأمين، غيرت البطاقات الخاصة بصرف المعاش لبطاقات «ميزة»، للتسهيل على أصحاب المعاش، بصرف معاشه من أي مكان، كما أن المواطن يستطيع صرف معاشه من خلال المحافظ الإلكترونية، بعد إعلام هيئة التأمينات برقم صاحب المعاش المفعل عليه خدمة الكاش.