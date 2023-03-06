موعد زيادة المعاشات 2023.. تصرف لـ11 مليون مواطن بتكلفة 14 مليار جنيه

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد زيادة المعاشات 2023، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقراره بزيادة المعاشات بنسبة 15%، هذا العام تماشيا مع التطورات الاقتصادية.

موعد زيادة المعاشات 2023

ولفتت التأمينات الاجتماعية فى تقرير صادر عنها، أن موعد زيادة المعاشات 2023، سيكون بداية من شهر إبريل المقبل بالتزامن مع معاشات شهر إبريل، لنحو 11 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق له.

وتزامنا مع تحديد موعد زيادة المعاشات 2023، أوضحت التأمينات أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من إبريل المقبل، وفقاً لقرار الرئيس، ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لافتة إلى أن تكلفة الزيادة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

تبكير موعد صرف زيادة المعاشات 2023

وأشارت التأمينات أن تكلفة تبكير موعد صرف زيادة المعاشات 2023، ستكون نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونية.

وأشارت التأمينات إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط، وجه الرئيس، بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في قلب وعقل الرئيس.