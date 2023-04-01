حكاية شهيد.. الرائد ضياء فتوح نال الشهادة أثناء إبطال قنبلة في شارع الهرم

لم يتردد الرائد ضياء فتوح الضابط في إدارة المفرقعات في الإسراع إلى إبطال قنبلة زرعها عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي أمام قسم شرطة الطالبية في شارع الهرم، ونال الشهادة وقت أن بدأ التعامل مع القنبلة لإبطال مفعولها، بينما أصيب عامل في محطة وقود نتيجة الانفجار، وبعدها تمكنت أجهزة الأمن استهداف منفذي الحادث وألقي القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء وصدرت أحكام بالإعدام بحقهم.

عبوة في شارع الهرم

مساء يوم 6 يناير 2015، تلقت إدارة المفرقعات في الجيزة، بلاغًا من الأجهزة الأمنية بالجيزة، بالعثور على عبوة ناسفة في مدخل محطة تبعد خطوات عن قسم شرطة الطالبية، وبعد دقائق وصل خبراء المفرقعات ومن بينهم الشهيد ضياء فتوح، الذي ارتدى بذلة المفرقعات، وتقدّم للتعامل مع العبوة ومحاولة تفكيكها قبل انفجارها، إلا أنها كانت لحظات فارقة في حياة الرائد ضياء فتوح، فانفجرت القنبلة ليلقى ربه في الحال، ليفتدي عدد كبير من المواطنين حال انفجار تلك العبوة بشكل مفاجئ دون تدخله لإبطالها.

وتقدم «الوطن»، معلومات عن الرائد ضياء فتوح، في إطار دورها بتعريف المواطنين بحكاية شهداء الوطن، وهي كالتالي:

- كان في مهمة إبطال قنبلة زرعت أمام قسم شرطة الطالبية في شارع الهرم.

- «أجناد مصر» التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي نفذت الجريمة، وألقي القبض على عناصرها.

- القنبلة زرعت على بعد 20 مترًا من مدخل قسم شرطة الطالبية.

- الشهيد كان أبا لطفلة عمرها 4 أشهر وقت استشهاده.

- شيعت جنازته في حضور طفلته إلى مقابر أسرته في منيا القمح بالشرقية.

- أطلق اسم الشهيد ضياء فتوح على مدرسة «التلين الابتدائية رقم 4» بقرية التلين مركز منيا القمح.

- التحقيقات أثبتت أن قتلة «ضياء» نفذوا جريمة قتل العميد طارق المرجاوي.

- الشرطة نجحت في قتل زعيم أجناد مصر همام عطية، مع أحد عناصره، في منطقة الطوابق بفيصل صباح 5 أبريل 2015.

- في يوم 7 ديسمبر 2017، عاقبت المحكمة 13 من خلية أجناد مصر بالإعدام.