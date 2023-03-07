وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد أولى ندوات نادي السكان

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أولى ندوات أندية السكان بالمحافظة عن «زواج الأطفال» بدءا من مركز شباب عزيز و بدوي بإدارة بنها، رافقه الدكتور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للشباب، والدكتورة سارة طه، معاون المدير العام لشؤون الشباب، وعامر حمدى، مدير إدارة الشباب بالمديرية.

توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج

افتتح «الصبروط» البرنامج بحث العضوات من الحضور على نقل المادة العلمية لذويهم وأصدقائهم والعمل بها لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، في إطار دور وزارة الشباب والرياضة ورؤية واستراتيجية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتحقيق الدور المجتمعي لمراكز الشباب، بنشر الأفكار والقواعد السليمة في بناء أسرة فعالة لبدء نواة التقدم والرقي بالمجتمع المصري.

دورات لتنمية الفكر والوعي لديهم

كما وجه «الصبروط» رسالته للمتدربين بضرورة المشاركة في مثل هذه الدورات لتنمية الفكر والوعي لديهم، ووضع الكشف الطبي للشباب والفتيات في مرحلة ما قبل الزواج فى أولى واجباته، للبعد عن المخاطر والاطمئنان على إنجاب جيل خالي من المشاكل الصحية، و التنبؤ بأى مصاعب قبل حدوثها، كما أن الدولة المصرية تساهم بتوفير الكشف الكامل للمتقدمين على الزواج، وتوفير لهم الإرشادات و النصائح من خلال الندوات والدورات المنفذة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

تتضمن البرنامج العديد من الموضوعات فى حضور 30 متدربة تناولت فيها المحاضرة موضوعات عدة من الزواج المبكر و تعريفه، شرعية و قانونية الزواج المبكر، المشاكل المترتبة عليه الطرق الصحيحة والسليمة وأيضا الحديثة فى لعلاج تلك المشكلات.