الأزهر العالمي للفتوى يحدد 5 محظورات في عيد الأضحى المبارك.. خروج المرأة غير ملتزمة بالحجاب

حذر الأزهر الشريف من بعض الأمور التي قد تندرج تحت بند المحظورات في عيد الأضحى المبارك، في منشور رسمي له، ضمت 5 محظورات يستعرضها التقرير التالي.

محظورات عيد الأضحى المبارك

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الأفعال المحظور، وشملت المحظورات الآتي:

ـ تناول المحرمات ليلة العيد.

ـ خروج الشباب والفتيات إلى المتنزهات غير ملتزمين ضوابط وأوامر الإسلام.

ـ خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب.

ـ مواصلة قطيعة أحد الأقارب أو الأصدقاء.

ـ تُكرَه زيارة القبور في يوم العيد؛ لأنه يوم بهجة وسرور.

عيد الأضحى يوم بهجة وترويح

وأوضح المركز في سياق آخر، أن عيد الأضحى يوم بهجة وترويح، وفرح بإتمام شعيرة الحج لله عز وجل، ولا بأس باللعب واللهو المباح فيه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لوفد الحبشة أن يستعرضوا بحرابهم وأسلحتهم في المسجد يوم العيد، فلا تضيع عباداتك وقرباتك، وتذكر دائما يوم لا تعصى الله عز وجل فيه هو يوم عيد.

التهنئة بالعيد

وتابع المركز: يستحب التهنئة بالعيد والدعاء للغير بالقبول، فعن جبير بن نفير، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك».

سنن العيد

وأضاف المركز سنن العيد، وهي:

ـ الاغتسال، ولبس أحسن الثياب والتطيب استعدادا لصلاة العيد.

ـ إمساك المصلي عن الطعام حتى يرجع من صلاة العيد، ويستحب أن يطعم من أضحيته إن كان له أضحية.

ـ خروج المصلي لصلا العيد ماشياً.

ـ الذهاب للصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر.