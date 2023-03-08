«مياه الدقهلية»: تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة جمصة للمرة الرابعة

أعلن المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ تجديد اعتماد محطة مياه جمصة لشهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة دون ملاحظات، والتي تعمل بطاقة 68 ألف متر مكعب/يوم، بقيادة الكيميائي عبد الحي علام، مدير المحطة.

وأكد «نصر»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه قد تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة، وأوضح أن الشركة لديها الآن 33 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 24 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

حصول محطة مياه جمصة على شهادة TSM

وأضاف رئيس الشركة، أن حصول محطة مياه جمصة على شهادة TSM يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2024/2023.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كفاءة تشغيل المحطات والشبكات

وأكد أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.