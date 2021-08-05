تجديد اعتماد شهادة «الأيزو» لمعمل محطة مياه الشرب اليابانية في ههيا

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات شركه مياه الشرب والصرف الصحي لحصول معمل المحطة المرشحة «اليابانية»، لمياه الشرب بمركز ههيا ومعمل محطة مياه العباسة بأبو حماد على تجديد شهادة الإعتماد للأيزو 17025 بعد إجتيازها لإجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقًاً للمعايير القياسية والدولية من قُبل هيئة الإيجاك الدولية متمنياً لكافة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي المزيد من التفوق والنجاح.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة الالتزام بانتاج مياه نقيه مطابقة للمواصفات وكذلك التعرف على نتائج العينات التي تفحص بمعامل شركة مياه الشرب حتى يتثنى إتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكله ، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل شركة المياه والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام وصحة المواطن الشرقاوي.

ومن جانبه أشار المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن حصول الشركة على تجديد إعتماد شهادة الأيزو لمعمل المحطة المرشحة لمياه الشرب بمركز ههيا ومعمل محطة مياه العباسة بأبو حماد بدون أي ملاحظات كان نتيجة لتضافر جهود جميع العاملين بالشركة وسعي الشركة الي توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة بهدف تقديم كوب ماء نظيف للمواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.