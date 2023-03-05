«مياه الدقهلية»: نواجه تحديات في تطوير مرفق شربين.. والشبكة عمرها 71 عاما

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الانتهاء من أعمال تطوير وإنشاء مرفق مياه الشرب في شربين، ضمن المبادرة الرئاسية لمشروع تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، قبل حلول شهر رمضان 2023 المبارك، موضحة أن العمل يجري بدون توقف في تحدٍ صعب وكبير.

الأعمال تتم على مرحلتين

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، أن تنفيذ مرفق مياه الشرب بشربين يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى والأكبر وهي توسعات مرفق مياه الشرب والتي يتم تنفيذها في أرض فضاء ملك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وتخطت نسبة التنفيذ 90% لإجمالي المراحل التي تمت على مدار العامين الماضيين.

وتشمل المرحلة الأولى «2 مروق و8 مرشحات و2 خزان أرضي ومبنى بئر التوزيع والمباني المعاونة، مثل مبنى أحواض الشبة وعنبر الطلمبات ومبنى محولات الكهرباء ومبني مولد الديزل».

إحلال وتجديد البنية التحتية بمرفق شربين

وجار العمل في المرحلة الثانية حاليا، وتشمل إحلال وتجديد البنية التحتية من مواسير المياه الخام ومواسير الربط بين وحدات المعالجة وربط جميعها ببئر التوزيع الجديد وتكبير أقطارها، وكذلك إحلال وتجديد وتكبير بطارية الطرد الرئيسية من 800 مم إلى 1200 مللي، لتأهيل المرفق القديم ليوازي قوة التوسعات وهي المرحلة الأصعب.

صعوبات تجديد مرفق شربين

وأوضحت «مياه الدقهلية»، أن الصعوبات التي تواجههم أن الأعمال تتم داخل المرفق القديم، ولا بد من العمل، والمرفق يعمل دون توقف، وهذا يشكل عائقا كبيرا وتحديا صعبا، حيث الحفر بجوار ونفس مسار الخطوط القديمة المتهالكة والمتآكلة، حيث يرجع تاريخ إنشاء المرفق لعام 1952، وبالتالي فهي خطوط يتعدى عمرها 70 سنة دون تحديثات مسبقة، ما يعرض تلك الخطوط للكسر والانفجار أكثر من مرة أثناء التنفيذ، لأن الحفر في نفس مسار الخط القديم رغم أخذ كل الاحتياطات لحمايتها، حيث أنها خطوط كبيرة تتعدى 800 مم ومتهالكة.

وأهابت شركة مياه الشرب بالدقهلية، بالمواطنين، أخذ الاحتياطات دائماً بتخزين ما يكفي من المياه الفترة القادمة، موضحة أنها لا تألو جهدا في إنهاء جزء كبير من إحلال وتجديد الخطوط القديمة قبل حلول شهر رمضان الكريم.