الدفع بسيارات صالحة للشرب لمواجهة انقطاع المياه في المحافظات

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والجيزة الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لمواجهة انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال تطهير الخزانات.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه 10 ساعات

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن مناطق «ميت عاصم – برمبال الجديدة والقديمة – كفر علام – الرياض – الكردى – الجنينة – النزل » لمدة 10 ساعات، اعتبارا من الساعة 8 صباح غد الاثنين حتى الساعة 5 مساء بسبب قيامها بأعمال تطهير الخزان بمرفق مياه منية النصر.

الأماكن المتاثرة بضعف المياه 13 ساعة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ضعف المياه عن مناطق « نوسا الغيط - نوسا البحر - تلبنت - سنبخت - منية سمنود - جراح - الديرس - ميت أبو الحارس - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - البساتين - أجا - البيلوق - اللاوندي - بقطارس - منشية الأخوة - برج النور الحمص - سنجيد - قرموط البهو - شبرا - السبخا - والعزب التابعة » لمدة 13 ساعة بدءا من الساعة 8 صباح يوم غدا الاثنين حتي الساعة 9 مساء للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه أجا السطحية لأحواض المروقات.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع وضعف المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مدة انقطاع المياه بالعياط

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن قرى مركز العياط لمدة 4 ساعات، بدءا من الساعة 12 ليل اليوم الأحد، إلى الساعة 4 صباحا غدا الاثنين، للقيام بتغيير تسريب من محبس قطر 600 مم على خط المياه قطر 1200 مم المغذي بقرى مركز ومدينة العياط، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف خط المياه قطر 1200 مم لتغيير المحبس المذكور.