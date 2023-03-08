أمين عام الجامعة العربية يبحث مع وزير الخارجية التونسي علاقات التعاون

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالقاهرة، علاقات التعاون بين الجامعة وتونس والارتقاء بها، والمساهمة في تفعيل دورها البناء في مختلف مؤسساتها وهياكلها.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان اليوم ،الأربعاء، أن اللقاء تناول دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية لتونس وتثمين مساهمتها في مسيرة العمل العربي المشترك.