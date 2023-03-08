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الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى كييف في زيارة رسمية

كتب:

أ ش أ
11:34 ص | الأربعاء 08 مارس 2023
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش 

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في زيارة رسمية إلى كييف يلتقى خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، لمناقشة استمرار مبادرة الأمم المتحدة للحبوب البحرية في البحر الأسود في جميع جوانبها، وكذلك القضايا الأخرى ذات الصلة.

أعلن ذلك المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان له نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية اليوم الأربعاء.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لأمين عام الأمم المتحدة إلى أوكرانيا منذ الأزمة الروسية.

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