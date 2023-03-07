الأمم المتحدة: البريطانيون يعانون من أزمة تكلفة المعيشة

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إن المواطنين في المملكة المتحدة يعانون حاليا من أزمة تكلفة المعيشة، التي قد تؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة على الإطلاق.

وأضاف تورك- في كلمة، اليوم الثلاثاء، أمام الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف، أن مجموعات الأقليات العرقية والإثنية تتأثر بشكل غير متناسب.

تدابير للتخفيف من زيادة تكاليف الحقوق

ورحب تورك بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من زيادة تكاليف الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور، وشجع على المزيد من الحوار مع العمال المضربين ومع الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وكذلك الإصلاحات التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحاجة لاقتصاديات تبني الثقة في الحكومة

وشدد على الحاجة إلى بناء اقتصادات تبني الثقة في الحكومة البريطانية، وتعزز حقوق الأشخاص ورفاههم، وذلك لمواجهة تحديات الظلم وعدم المساواة الهيكلية.

وأوضح أن اقتصاد حقوق الإنسان هو اقتصاد يكون فيه هدف النهوض بحقوق الإنسان مصدر معلومات لجميع القرارات الوطنية الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية.

وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات الوطنية في البلدان ستعود بفوائد هائلة على الملايين من الأشخاص، منوها بأن حالة الديون العالمية الطارئة التي ضربت البلدان النامية على وجه الخصوص هي مثل القطار الجامح، حيث الأثر على الشعوب يدمر الآمال والحياة.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية بشكل كبير؛ لمواجهة هذه التحديات.