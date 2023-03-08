محافظ أسيوط يفتتح معرض «وسط الصعيد الزراعي» ويعلن دعمه للفلاحين

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، معرض ومؤتمر «وسط الصعيد الزراعي»، الذي يقام لمدة يومين بمحافظة أسيوط، ويضم أكبر تجمع للشركات والمعدات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والتقاوي والأسمدة والبذور والشتلات.

تفقد أقسام المعرض

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض والخاصة بالمعدات والجرارات الزراعية ومعدات التقاوي ومنتجات الأسمدة، واستمع إلى شرح لأهم منتجات المصانع وأسعارها وأحدث المنتجات التي تقدمها الشركات للمزارعين من أسمدة وتقاوي كما تفقد قسم مديرية الطب البيطري والذي يشمل معدات وأجهزة طبية حديثة فضلًا عن إنجازات مديرية الطب البيطري في القوافل الطبية والندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين ومربي الحيوانات بالقرى والنجوع، كما تفقد أقسام شركات مستلزمات المزارع وشبكات الري والطاقة الشمسية وقسم الأعلاف والتقاوي والشتلات الزراعية وكمبوست وأسمدة عضوية ومشاتل فواكه وخضر وتمويل مشروعات وقروض ميسرة بالإضافة إلى توفير فسائل نخيل برحي ومجدول وذلك بأسعار أرخص من مثيلاتها في الأسواق الخارجية فضلاً عن قسم هيئة تنمية الصعيد.

والتقى محافظ أسيوط – خلال المعرض - ممثلي الشركات الزراعية والعارضين المشاركين في المعرض واستمع إلى أهم شرح لأهم المنتجات الزراعية والصناعات المتطورة التي يشملها المعرض من أجهزة ومعدات زراعية وغيرها من المنتجات، كما التقى ببعض الحضور من المزارعين والفلاحين، معلنًا دعمه الكامل للتمكين الاقتصادي للمزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية وفتح أسواق لهم وتكثيف الندوات الارشادية والمعارض لتحقيق أقصى استفادة لهم.

النهوض بالقطاع الزراعي

وأكد «سعد»، الدعم والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي في مصر، لافتًا إلى إنه يجري تكثيف أعمال التوعية والندوات الارشادية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وكافة الجهات، فضلًا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي أو علف حيواني، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بتوعية المزارعين بأهمية تطوير الري للحفاظ على التربة والمياه وأهمية التسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف.

كما أشار إلى دعمه الكامل لجهود تطوير أنظمة الري الحديث وتأهيل المساقي والمشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي يساهم بدرجة كبيرة في توفير المياه والحفاظ عليها ووصولها إلى نهايات الترع.