مواعيد قطع الكهرباء عن مناطق حي شرق أسيوط ومنفلوط غدا للصيانة

أعلنت رئاسة حي شرق مدينة أسيوط، عن قطع الكهرباء غدًا الأربعاء 5 ساعات متواصلة بعدد من المناطق بمنطقة جسر الصليبية لإجراء أعمال الصيانة.

قطع الكهرباء عن حي شرق

وبحسب بيان رئاسة حي شرق مدينة أسيوط، سيتم غدا الأربعاء فصل الكهرباء من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا عن شارع المجاري بجسر الصليبة، ما يؤثر على مناطق خلف عصير اللو ومحطة المجاري ومخبز شاكر وشارع المجاري والمدرسة الابتدائيه بجسر الصليبة.

قطع الكهرباء عن منفلوط

كما أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوط في محافظة أسيوط، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشاعر بقرية بني عديات، لمدة يومين بمعدل 8 ساعات يوميا، لإجراء أعمال الصيانة.

تحسين أداء الخدمة

وقالت الوحدة المحلية بمركز منفلوط، في بيان لها، إنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء منفلوط، سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشاعر بقرية بني عديات، خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرًا، وذلك لإجراء أعمال صيانه ولتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.