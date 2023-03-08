الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة مسنة داخل مسكنها بالجيزة.. ويضبط المتهمين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة ربة منزل مُسنة داخل مسكنها، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص أحدهم مقيم بدائرة القسم بنطاق محل إقامة المجني عليها).

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، واستولوا على (مبلغ مالي - سلسلة ذهبية - هاتف محمول).

تم بإرشادهم ضبط (السلسلة - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالي المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ في شراء المواد المخدرة.