السجن 3 سنوات لـ«شيف» شرع في قتل طليقته ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة «شيف» بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته الممرضة.

وعُقدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وشريف فتحي.

تفاصيل إصابة المجني عليها

أحداث القضية تعود إلى يوم 18 يوليو الماضي بدائرة قسم الزهور، حيث شرع المتهم السيد قدري السيد السيد عليوة، 35 سنة، ويعمل «شيف مطبخ» في قتل المجني عليها رحاب خالد محمد عبد اللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد النية وبيت العزم على قتلها، وذلك على إثر خلافات سابقة، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا «مطواة».

وتوجه المتهم إلى المكان عملها بمستشفى الزهور، وانتظر خروجها إلى شارع جانبي من المستشفى، وما إن ظفر بها حتى باغتها بـ10 طعنات بمناطق متفرقة بالجسد، فأحدث بها الإصابات، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركة المجني عليها بالعلاج، كما أحرز المتهم بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا عبارة عن «مطواة».

أقوال الممرضة في التحقيقات

وأوضحت المجني عليها في محضر النيابة العامة، أن طليقها طعنها إثر خلاف سابق بينهما، وبعد حوار انصرفت لكنها فوجئت بتتبع المتهم لها حتى باغتها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض، وأحدث بها الإصابات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها.

تقرير الطب الشرعي

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليها عبارة عن جرح طعني في الصدر تحت الثدي الأيسر، وجرح طعني في البطن من الأمام في منتصف البطن، وثلاثة جروح قطعية في الجبهة اليسرى من البطن، وجروح قطعية في الظهر، وأن إصابة المجني عليها ذات طبيعة تحدث من أداة حادة مثل المطواة.