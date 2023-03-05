تأجيل محاكمة الأصدقاء الأربعة بتهمة قتل سائق مسن وسرقة سيارته بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الأولى اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 4 أصدقاء، إلى جلسة غدًا الاثنين، لسماع باقي المرافعة، في قضية اتهامهمم بسرقة وقتل سائق استدرجوه من محافظة القاهرة إلى الفيوم، وأنهوا حياته بدس السم له في الطعام، وتخلصوا من جثته بدفنها في الصحراء، بعدما سرقوا سيارته «تاكسي»، وأمواله وهاتفه المحمول، حتى تم ضبطهم بعد ارتكاب الجريمة بفترة، حينما تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا «دائرة الإرهاب»، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

المتهمون استدرجوا سائق وقتلوه

تعود تفاصيل الواقعة، إلى مطلع يناير 2021، حينما تمكن كمين أمني بمنطقة القناطر الخيرية بدائرة محافظة القليوبية، من ضبط الأصدقاء الأربعة أثناء قيادتهم سيارة «تاكسي»، مبلغ بسرقته، فتم القبض عليهم، وبالتحقيق معهم تبينّ أنّهم استدرجوا سائقها وقتلوه وسرقوا السيارة، وانتقلوا للقليوبية للعمل عليها حتى لا يتم ضبطهم.

دسوا السم للسائق في الطعام

وكشفت التحقيقات في جريمة الأصدقاء الأربعة، تفاصيل وقائع القضية التي حملت رقم 32490 جنح مركز الفيوم، والمقيدة برقم 1776 كلي الفيوم، إلى الأول من يناير 2021، حيث اعترف المتهمون الأربعة بأنّهم استدرجوا سائقًا من محافظة القاهرة يدعى عبدالله محمد عثمان، 61 سنة، لتوصيلهم إلى منزلهم بإحدى قرى مركز الفيوم.

وفور وصولهم أصروا عليه بالدخول إلى المنزل وتناول الطعام والتدفئة بالنيران قليلًا بسبب برودة الطقس وحتى تختفي الشبورة، قبل أن يعود للقاهرة مجددًا، إلا أنّهم دسوا له مادة سامة في الطعام وما أن تناول الطعام لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بتسمم حاد، فحملوا الجثة ودفنوها بمنطقة صحراوية بدائرة محافظة الفيوم.

استولوا على سيارته وهاتفه وأمواله

واستولى الأصدقاء الأربعة، على هاتف المجني عليه، وأمواله، وسيارته، بعدما تخلصوا من الجثة، معتقدين أنّ الحياة ابتسمت لهم، وغادروا للعمل بالسيارة الملطخة بدماء الخسة والغدر في محافظة القليوبية حتى تم ضبطهم، وأرشدوا عن مكان دفن الجثمان.

الأصدقاء الأربعة اتفقوا على الشر

وجمع الأصدقاء الأربعة، الصداقة والشر والخسة والغدر، وهم محمد.س.م.م، 23 سنة «محبوس»، ودسوقي.إ . خ. ع، 20 سنة «محبوس»، وإبراهيم.م.إ.ص، 20 سنة «محبوس»، وأحمد.أ.م.ط، 22 سنة «هارب»، فيما تم ترحيلهم إلى محافظة الفيوم، وتسليمهم لمركز شرطة الفيوم، لإنهاء الإجراءات القانونية نظرًا لارتكاب الجريمة ودفن الجثة بالفيوم.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وعقب الانتهاء من التحقيق مع المتهمين الأربعة، جرى إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ثم قرر المحامي العام إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية من خلال عدة جلسات، تستكملها غدًا تمهيدًا للنطق بالحكم.