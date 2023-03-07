تفاصيل حبس عاطل قتل صاحب مخبز وأصاب ابنه في دار السلام

اعترف المتهم بقتل صاحب مخبز ونجله بدار السلام، بجريمته أمام جهات التحقيق، مشيرا إلى أنه وجه إليهما طعنان بسلاح أبيض، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام وإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمعاينته وطلبت تحريات المباحث الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الجريمة إلى بلاغ ورد لقسم شرطة دار السلام بوصول مسن وابنه مصابين بعده طعنات ووفاة الأب واحتجاز الابن بالرعاية المركزة لتلقي العلاج.

رفضوا بيعه للمخدرات فقتلهم

وكشفت التحريات أن المتهم مسجل خطر سدد للمجني عليه الأول عده طعنات بواسطة سلاح أبيض فسقط على الأرض، وعندما شاهده الابن تدخل للدفاع عن والده فسدد له المتهم طعنتين وتبين أن المجني عليه رفض انتظار المتهم أمام المخبز ملكهم لبيع المخدرات وتمكن المتهم من الهرب.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح الجريمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضرا بها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وأشار المحامي حسن شومان، إلى أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

اما عن عقوبة الإصابة العمد قال المحامي بأن «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وأضاف «شومان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.