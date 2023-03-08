غلق 5 منشآت والتحفظ على 566 حالة إشغال في حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتكثيف إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى، ما أسفر عن غلق 5 منشآت والتحفظ على 566 حالة إشغال متنوع.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، بالتنسيق مع حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، استهدفت شوارع «ملك حفني قبلي، العاشر من رمضان، محمد يوسف غالي، خالد بن الوليد، إسكندر إبراهيم»؛ ما أسفر عن غلق وتشميع 5 منشآت والتحفظ على 360 حالة إشغال متنوع.

حملات أحياء الإسكندرية

وقادت عزة سعد رئيس حي وسط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع «زين العابدين، الرصافة، مسجد الحضري، المحكمة، إيزيس، ميدان محطة مصر، الخديوي، سلامة حجازي، الميرغني، كنج عثمان، ابن الخطاب، إسماعيل مهنا، مرسي بدر، الليثى، أبو الفدا، الجوهري، صلاح الدين، صفية زغلول، سعد زغلول، الشهداء، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، بولانكى، إيزيس، لاجيته، عمر لطفي، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الأمير عمر، قيصر، عزمب، ميدان سعد زغلول، طريق الجيش، سيزوستريس، ابن شجاع، والإسكندر الأكبر» وأسفرت الحملة عن التحفظ على 140 حالة إشغال متنوع و60 حاجزا، وإزالة غرفة من الطوب للتعدي على حرم الطريق العام.

66 حالة إشغال في المنتزه ثان

واستمرت حملات أحياء الإسكندرية حيث نفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت الحملة تقاطع ش 16و 25 طوسون، المستشارين ملك حفني قبلي، جمال عبد الناصر، ومنطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن ضبط 66 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية بنحو 3 آلاف جنيه.