محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بيلاروسيا سبل دعم التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم، سيرجي تيرنتف سفير دولة بيلا روسيا في القاهرة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك.

وأعرب السفير البيلاروسي عن سعادته بالزيارة التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الإسكندريه وبيلاروسيا، موضحًا أنه على موعد مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية بعد لقاء المحافظ للتباحث حول فرص التعاون بين البلدين.

تعاون الإسكندرية مع بيلاروسيا في مجال السياحة

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بزيادة التعاون خاصة في مجال الصناعة والغذاء والتكنولوجيا، وأنه مستعد لتذليل أي عقبات لتيسير إجراءات التعاون في أسرع وقت، مُضيفًا أنه يمكن التعاون أيضًا في مجال السياحة حيث أن الإسكندرية مدينة سياحيه من طراز خاص.

سفير بيلاروسيا: نسعى للتعاون مع شركات مصرية

وأضاف سفير بيلاروسيا أن العالم بشكل عام، وبلاده خاصة يمرون بأوقات صعبة بسبب الأزمة الروسيه الأوكرانية، وأن العديد من الشركات الأوروبية لم تعد تتعامل مع بيلا روسيا، لذلك يسعي للتعاون شركات مصرية وخاصه في مجال تركيب وتجميع الجرارات والمعدات الزراعيه حيث أن تكلفه نقلها أصبحت عالية جدا .

وفي نهايه اللقاء تبادل الطرفان الصور والهدايا التذكارية.