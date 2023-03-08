«الداخلية» تضبط 378 قضية مخدرات وتحرر 22 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 378 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 415 متهما، وضبط 183 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهما، وتنفيذ 81817 حكما قضائيا.

وجرى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهما ارتكبوا 11 حادثا، مع ضبط 39 متهما هاربا، و18 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 232 دراجة نارية مخالفة، و21918 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب فحص 59 من سائق السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.