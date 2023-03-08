قرارات مهمة من «المركزي» بشأن بطاقات الدفع.. والبنوك ستنفذها قريباً

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي.

ووفق بيان البنك المركزي، فيأتي إصدار القواعد الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.

ووفق بيان البنك المركزي، سيسمح إصدار القواعد المنظمة - لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونيةن، بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (آبل باي – سامسونج باي) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي إلى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

وستساعد المنظومة الجديدة أيضَا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في إتاحة الخدمة، وكذا تمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها، وبالإضافة إلى المميزات العديدة التي تقدمها الخدمة للعملاء.

كما يأتي إطلاق الخدمة الجديدة بالسوق المصرفي المصري ضمن العديد من المشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، ومنها على سبيل المثال «محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية»، وصولًا إلى إصدار خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تقوم البنوك بتفعيل خدماتها لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة.