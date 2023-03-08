العريس العراقي في اليوم العالمي للمرأة: من حظي إني اتجوزت مصرية

أجمل نساء العالم في عينيه «مروة»، خطفت قلبه دون غيرها من الجنس اللطيف في أرجاء المعمورة، صال الشاب العراقي وجال وعاش في ألمانيا، ورأت عيناه ألوانا من بنات حواء، لكن لم تنجذب روحه إلا لابنة دمنهور، الطالبة في الفرقة الرابعة بكلية الحقوق، منذ أن التقاها قبل 4 سنوات، ليظل قلبه معلقا بها، حتى تكللت أشهر العشق الطويلة بالزواج.

يقول العريس العراقي عمر حسين، الذي تزوج ابنة مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إنه محظوظ بالزواج بفتاة مصرية، رغم إقامته في ألمانيا، ورؤيته عديد من الفتيات، إلا أنه لم تخطف قلبه سوى «مروة»، منذ أول لقاء جمعهما.

رسالة العريس العراقي لزوجته المصرية في يوم المرأة

يضيف «حسين» لـ«الوطن»، على هامش اليوم العالمي للمرأة، أنه شعر بالسعادة بمجرد معرفتها، لذا قرر الارتباط بها، مشيرا إلى تقديره لها ومحبته.

ووجه العريس العراقي، كلمة لزوجته «مروة» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واصفا إياها بأنها الأجمل والأقرب إلى قلبه، لافتا إلى أن فرحهما كان مميزا، بقدر تميز زوجته، وأنه ينتظر أن تنهي عامها الدراسي الأخير، من أجل السفر سويا إلى ألمانيا.

مشاركة كبرى في فرح العريس العراقي وزوجته المصرية

جدير بالذكر أن العريس العراقي وزوجته المصرية، قد ذاع صيت فرحهما بشكل كبير، بعدما وجه العريس دعوة لكل شخص عراقي يعيش في مصر، بأن يأتي ليشاركه فرحه، وهو ما قد حدث بالفعل، عبر توافد مجموعة كبيرة من العراقيين المدعومين بمصريين ليشاركونه فرحته، بل إن أحدهما قد دعاه إلى منزله في الإسكندرية، لقضاء أول خروجة لهما.