الفنانة سميرة أحمد والإعلامية هاجر سعد الدين ضيفتا اليوم العالمي للمرأة بدار الكتب

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الحادية عشرة صباح الأحد المقبل 12 مارس باليوم العالمي للمرأة، وذلك بقاعة علي مبارك بمبنى دار الكتب في كورنيش بولاق.

ضيوف حفل اليوم العالمي للمرأة

وتقيم الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالهيئة ندوة ضمن الاحتفال باليوم العالمي يشارك فيها كلا من الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، والإعلامية الدكتورة هاجر سعد الدين (أول رئيسة لإذاعة القران الكريم)، ومها مروان مقررة فرع القاهرة للمجلس القومي للمرأة.

كما يستضيف الدكتورة وهاد سمير، الأستاذة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية والحاصلة على الجائزة الثانية على مستوى الجمهورية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتورة جهاد إبراهيم الأستاذة بجامعة عين شمس والنائبة البرلمانية السابقة.