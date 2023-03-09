الاستراتيجية الوطنية 2030 تصدر 9 توصيات لتدويل التعليم العالي

اختتمت فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى هامش الفعاليات، عُقدت جلسة عن تدويل التعليم العالي، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وخرجت بـ9 توصيات مهمة.

توصيات تدويل التعليم العالي

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية فإن التوصيات جاءت كالتالي:

- تطوير البرامج الدراسية في الجامعات وربطها بسوق العمل.

- تحسين جودة التعليم في جميع الأقاليم للوصول للاعتماد الدولي.

- العمل على جعل الجامعات المصرية مؤسسات جاذبة للطلاب الوافدين.

- العمل على إصدار «Student Visa»، بما يساعد على الوصول للتنافسية العالمية.

- وضع آلية للتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في العلوم البينية الممنوحة من الخارج.

- وضع آلية للموافقات الخاصة بالدرجات والشهادات المُزدوجة والمُشتركة مع الجامعات العالمية.

- دعم الشراكات الدولية والتنسيق مع جهات التمويل الدولية، لدعم الطلاب للدراسة بالخارج، من خلال خلق قناة محلية للتمويل من خلال البعثات.

- دعم التبادل الأكاديمي والطلابي والتعاون في مجال الأبحاث العلمية المشتركة.

- توفير منح دراسية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.

المشاركون في توصيات تدويل التعليم العالي

وشارك في الجلسة الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية، والخبراء والباحثين، ورئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية.